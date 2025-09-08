Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Джош Ливо отстранен на два матча за пропуск церемонии закрытия сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отклонила апелляцию нападающего челябинского «Трактора» Джоша Ливо на решение о двухматчевой дисквалификации за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Джош Ливо (слева)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Торжественная церемония закрытия сезона-2024/25 состоялась 29 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village. Ливо стал обладателем «Золотой клюшки» — приза, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата. В прошлом сезоне он, выступая за уфимский «Салават Юлаев», стал лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 80 очков (49 голов+31 передача) в 62 матчах.

Канадский форвард пропустит гостевые матчи против нижнекамского «Нефтехимика» и петербургского СКА, которые пройдут 9 и 11 сентября соответственно.

Также за пропуск церемонии закрытия КХЛ отстраняла от матчей лучшего защитника прошлого сезона Тревора Мерфи. Однако дисквалификация была снята, поскольку, как отметили в пресс-службе лиги, хоккеист «не имел юридической возможности» прибыть на мероприятие.

Таисия Орлова

