Власти Москвы обновили электропоезда на всех МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении программы обновления подвижного состава на Московских центральных диаметрах (МЦД). «Большое событие транспортной отрасли. Это гигантская программа, которая подошла к завершению», заявил господин Собянин.

Согласно пресс-релизу правительства Москвы, сейчас пассажиров возят следующие модели поездов:

на МЦД-1 (всего 77 поездов): ЭП2Д, «Иволги» и «Аэроэкспрессы»;

на МЦД-2 (всего 87 поездов): ЭП2Д и «Иволги»;

на МЦД-3 (всего 122 поезда): ЭП2Д, «Ласточки» и «Иволги»;

на МЦД-4 (всего 112 поездов): ЭП2Д, ЭП2ДМ и «Иволги».

Средний возраст эксплуатируемых на диаметрах составов — 4,5 года. С 2014 года на МЦД поставлено в общей сложности 398 новых поездов. Электропоездов серии ЭД4М (выпускались с 1996 года), на диаметрах больше нет, следует из материалов столичной мэрии. Они могут все еще встречаться на территории Москвы, заезжая в столицу из дальнего пригорода.

Следующий этап — обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД, которое не входит в систему МЦД, но является самым загруженным в Центральном транспортном узле. Сейчас на этом направлении ходит 92 состава, средний возраст которых 17 лет. В июне на линию вышло четыре поезда модели «Иволга», до 2030 года планируется обновить весь парк подвижного состава.

Затем начнется обновление поездов на Павелецком направлении и на маршрутах до Тулы, Калуги, Владимира и других городов.

Накануне в интервью «Комсомольской правде» заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил о планах закупить для московского метро в рамках нового контракта около 700 новых вагонов. «Это практически все, что может сделать наша российская промышленность,— сказал он. — Поэтому вот этими темпами, примерно 350-370 вагонов в год, мы и будем дальше обновлять парк поездов»

Иван Буранов