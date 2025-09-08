FT: ЕС может ввести санкции против Китая за покупку нефти и газа у России

По данным источников Financial Times, руководство Еврокомиссии обсуждает возможность введения санкций против Китая и других третьих стран за покупку российской нефти и газа. Сообщается, что это сделано на фоне растущего желания США ограничить возможности Москвы по финансированию боевых действий против Украины.

FT отмечает, что 7 сентября в ЕС начались переговоры о том, что может войти в новый пакет санкций. По словам трех источников издания, поднимался вопрос о возможных дополнительных санкциях против Китая, который осуществляет значительные закупки российской нефти и газа.

Ожидается, что сегодня в Вашингтон отдельно отправится делегация официальных лиц ЕС для обсуждения санкций против России с представителями Министерства финансов США. Вчера Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» действиями России в отношении Украины, добавив: «Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник, и, я думаю, мы уладим этот вопрос».

Евгений Хвостик