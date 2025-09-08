Испанская доминанта

Открытый чемпионат США завершился в Нью-Йорке триумфом Карлоса Алькараса, который в четырех сетах сломил сопротивление Янника Синнера и в шестой раз победил на чемпионатах Большого шлема. Доведя до семи число титулов, выигранных в нынешнем сезоне, 22-летний испанец обновил личный рекорд, сменил итальянца на первом месте классификации Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и теперь с высокой долей вероятности останется там до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисист Карлос Алькарас

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters Теннисист Карлос Алькарас

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Третий подряд финал турниров Большого шлема между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером уступал двум предыдущим финалам по всем статьям. В нем не было изматывающей борьбы с крутыми сюжетными поворотами, которая за пять с половиной часов превратила их противостояние на Roland Garros в один из лучших теннисных матчей за всю историю. В нем не случилось перелома, как на Wimbledon, где шансы двукратного чемпиона Алькараса котировались чуть выше, но итальянец доказал свое преимущество, уступив первый сет. Тем не менее встреча в Нью-Йорке получилась весьма примечательной. Она продемонстрировала, в чем нынешний Алькарас превосходит нынешнего Синнера и почему в этом сезоне именно испанец, поровну поделивший со своим конкурентом титулы на мейджорах, более достоин звания первой ракетки мира.

Ворвавшись три года назад в мировую элиту, Алькарас предстал уникальным универсалом, в чьей игре удивительным образом гармонично объединились чувство мяча Роджера Федерера, атлетизм Рафаэля Надаля, упорство Новака Джоковича и своя, эксклюзивная фишка — умение извлекать тактическую выгоду одним ударом из любой точки корта, порой находясь в безнадежной ситуации.

Синнеру в прошлом сезоне по большому счету хватило одного качества — доведенного до автоматизма умения побеждать за счет фундаментальной игры на задней линии, сочетавшей в себе мощь и стабильность.

Оба по уровню мастерства далеко оторвались от остальных представителей мировой элиты, и вскоре стало очевидно, что судьба лидерства в рейтинге АТР будет зависеть, во-первых, от физического состояния двух теннисных асов, которые, будучи еще совсем молодыми, не смогли избежать травм, а во-вторых, от их умения прогрессировать. С этой точки зрения возвращение Алькараса на первое место по итогам US Open абсолютно логично. В нынешнем сезоне он не только выглядит здоровее Синнера во всех смыслах этого слова, но и более эффективно модернизировал свою игру. Атака Алькараса стала еще быстрее, а оборона — еще надежнее.

Проблемы, с которыми столкнулся Синнер, стали очевидны в стартовом гейме, а по ходу первой партии лишь усугублялись. Итальянец слишком часто не успевал за ураганным темпом, который предлагал Алькарас, и слишком много ошибался. Даже в тех розыгрышах, по ходу которых Синнер владел инициативой, ему приходилось выполнять максимальную работу, поскольку у соперника находился ответ практически на любой удар. Итальянцу оставалось надеяться лишь на то, что идеальный теннис, который показывал Алькарас, требует максимальной концентрации внимания и слишком долго испанец не протянет.

В принципе так оно и получилось, но, преодолев короткий провал, последовавший во втором сете, испанец в начале третьей партии снова заметно прибавил. Синнер же опять перестал справляться с его скоростями, к тому же у него не шла первая подача и было много брака при ударе справа. В итоге — 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Брейк, сделанный итальянцем «под ноль» в четвертом гейме второй партии, оказался его единственным достижением, а по количеству ударов навылет он уступил Алькарасу почти в два раза — 21:41.

«Я вижу тебя чаще, чем членов своей семьи»,— пошутил в отношении Синнера новоиспеченный чемпион, принимая главный трофей US Open из рук экс первой ракетки мира Ивана Лендла, ровно сорок лет назад одержавшего первую из трех своих побед в Нью-Йорке. Гипербола, к которой прибегнул испанец, понятна. С марта прошлого года он провел против Синнера уже восемь матчей, выиграв семь из них, и довел свое преимущество в серии личных встреч до двукратного — 10:5. Конечно, их сражение на Roland Garros было абсолютно равным, и по большому счету итальянцу тогда не хватило лишь везения, а на недавний финал «мастерса» в Цинциннати, завершившейся досрочно после пяти проведенных геймов, Синнер вышел больным.

Но в целом в этом сезоне Алькарас, которые взял уже семь титулов, и установил личный рекорд, явно доминирует. Если в основном рейтинге, который подсчитывается по итогам 52 недель, он опережает Синнера на 760 очков, что по меркам первой пятерки немного, то в классификации, учитывающей результаты 2025 года, преимущество испанца куда более значительно — 2590 баллов. За оставшиеся два месяца ликвидировать такое отставание итальянцу будет крайне тяжело, пусть даже раньше у Алькараса по осени, как правило, следовал спад.

Евгений Федяков