Валерий Гергиев: не надо путать прогрессивные тенденции и принадлежность к модной «тусовке»

Отвечая на вопрос «Ъ» — должен ли Большой театр быть открыт современным тенденциям или же важнее сохранение традиций — руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, в частности, заявил: «Не надо путать современные прогрессивные, новаторские тенденции и принадлежность к модной «тусовке». Да, будут современные, интересные постановки. Но я поостерегусь приглашать в Большой театр людей, которые оформили какую-нибудь вечеринку и считают, что уже ворвались в мировую элиту. Не знаю, что считать более важным сейчас: постановка «скандального», «знаменитого» режиссера или чтобы наконец появилась полноценная постановка «Князя Игоря» на сцене Большого театра?»

