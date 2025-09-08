Избивших директора базы «Золотые пески» отправили в колонию строгого режима

Кировский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию строгого режима на шесть с половиной лет Важу Гамояна и Раджу Джавояна за избиение директора базы отдыха «Золотые пески», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, они признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Вину они не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным следствия, 17 декабря 2024 года осужденные поссорились с директором ООО «Золотые пески», поскольку не хотели уходить с базы отдыха после закрытия. Во время ссоры Раджа Джавоян первым ударил потерпевшего в грудь. После чего директор, испугавшись, выбежал из гостевого дома, но осужденные последовали за ним. Потерпевший, заметив это, достал травматический пистолет и трижды выстрелил в воздух. На осужденных это никак не повлияло, и директор решил один раз выстрелить в Раджу Джавояна. Но осужденные отобрали травматический пистолет, повалили директора на землю и начали избивать — руками и рукояткой оружия.

По итогам у потерпевшего была зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа.

«Задержание злоумышленников проводилось при силовой поддержке бойцов Росгвардии, расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении УФСБ России по Свердловской области»,— сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным «Ъ-Урал», по данному делу в получении взятки также обвиняется экс-начальник отдела полиции №2 Александр Банников. Ранее сообщалось, что ему якобы передавались деньги за непроведение проверки о нанесении телесных повреждений. Сообщалось, что тогда полицейский убрал из материалов проверки объяснения пострадавшего, медицинскую справку из больницы о полученных травмах. В дальнейшем, по данным прокуратуры, его подчиненным было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сейчас экс-начальник отдела полиции №2 обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). В отношении обвиняемого Следственный комитет закончил расследование и передал материалы дела в суд. Александру Банникову грозит до 10 лет лишения свободы.

Артем Путилов