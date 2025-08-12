В Екатеринбурге перед судом за взятки предстанет экс-начальник отдела полиции

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции №2 Александра Банникова, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия и бездействие) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано в Кировский районный суд, сообщила прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, 19 декабря 2024 года он в служебном кабинете получил 100 тыс. руб. за непроведение проверки по сообщению о нанесении телесных повреждений директору базы отдыха «Золотые пески» и вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Взятку через посредника он потребовал от лица, совершившего преступление.

«После чего начальник отдела полиции №2 убрал из материала проверки объяснения пострадавшего, медицинскую справку из больницы о полученных последним травмах. В дальнейшем его подчиненным было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела»,— пояснили в прокуратуре.

Кроме того, в декабре 2024 года Александр Банников дал указание подчиненным сотрудникам о передаче ему денег из средств разовой премии за 2024 год. Якобы средства он хотел распределить между руководителями отдела полиции №2, имевшими на тот момент дисциплинарные взыскания и не имевшими права на получение премии. В результате от 15 подчиненных он получил в общей сумме 457 тыс. руб. и присвоил их.

«Был проанализирован значительный объем интересующей следствие должностной и иной документации, изучены движения денежных средств по банковским счетам. С учетом установленных обстоятельств суд по ходатайству следователя СКР заключил обвиняемого под стражу»,— сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Сразу после задержания Александр Банников был уволен из органов, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Такое же наказание постигло и начальника дежурной части того же отдела. Еще ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности»,— добавил Валерий Горелых.

Бывшему начальнику отдела полиции грозит до 10 лет.

Варвара Одегова