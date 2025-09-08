В Челябинске с начала года снесли 380 незаконных киосков и ларьков

С начала 2025 года в Челябинске снесли более 570 несанкционированных объектов. 380 из них — это киоски и ларьки, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы Челябинска Алексея Лошкина, для собственников демонтированных павильонов сейчас также заметно выросла стоимость выкупа имущества.

«Необходимо исключить возобновление их работы на старых точках через какое-то время. Поэтому на таких местах необходимо сразу проводить благоустройство, ставить малые архитектурные формы»,— отметил Алексей Лошкин.

Ольга Воробьева