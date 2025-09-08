В Москве организованы 14 участков для выборов губернатора Курской области

В столице России организованы 14 экстерриториальных участков, где можно проголосовать за кандидатов в губернаторы Курской области. Регистрация избирателей на этих участках проходила с 28 июля по 8 сентября. Об этом на заседании регионального правительства рассказал врио заместителя председателя этого органа Евгений Лобов.

Досрочные выборы губернатора Курской области, а также выборы в 94 органа местного самоуправления, пройдут 12-14 сентября. Кроме того, в целях безопасности у жителей региона есть возможность проголосовать досрочно — с 9 сентября. Дистанционного электронного голосования не будет.

«Это связано с нестабильной работой сотовой сети и интернета на территории области»,— объяснил Евгений Лобов. Проголосовать можно только с помощью бумажного бюллетеня — на избирательном участке или на дому.

5 сентября, на третий день после начала теледебатов среди кандидатов на пост губернатора Курской области, в них принял участие глава региона Александр Хинштейн.

Юрий Голубь