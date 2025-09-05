Врио курского губернатора Александр Хинштейн пришел на дебаты на третий день

В дебатах кандидатов в губернаторы Курской области, которые с 3 сентября идут на телеканале «Вести. Курск» (филиал ВГТРК), принял участие действующий глава региона Александр Хинштейн.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Хинштейн

«Считаю участие в таких дебатах важным, потому что мы имеем возможность услышать друг друга, идет прямой диалог, и наши жители, избиратели, должны понимать, за кого им голосовать»,— сообщил господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Программа началась в прямом эфире 5 сентября в 9:30. На интернет-сайте «Вести. Курск» трансляция не ведется. На онлайн-платформе ВГТРК «Смотрим» в разделе «Вести-Курск» демонстрируется телесюжет о стоимости букета к 1 сентября.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов принимает участие в дебатах, которые также стартовали 3 сентября, с самого начала.

Юрий Голубь