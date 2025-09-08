Юный петербуржец на электросамокате погиб при столкновении с трамваем

Смертью 19-летнего самокатчика обернулось столкновение с трамваем у дома 36 по улице Доблести. Полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дорожный инцидент произошел около 22:30 7 сентября. На электросамокате следовал 19-летний петербуржец, он столкнулся с трамваем, за рулем которого был 22-летний водитель.

Юноша получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП до приезда скоро помощи.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что пенсионер оказался в реанимации при попытке перейти Краснофлотское шоссе.

Татьяна Титаева