Нижегородской области на борьбу с онкологией в 2026 году выделят 68 млн рублей

Правительство РФ утвердило распределение субсидий в 2026/27 годах на обновление медоборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями». Между 56 регионами распределили 7,4 млрд руб., Нижегородская область получит из них 67,7 млн руб. — следует из постановления правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Финансирование направят на модернизацию техники, используемой при радиологических методах диагностики или терапии онкозаболеваний, а также для дооснащения или переоснащения медучреждений.

В 2026 году регионы получат более 3,9 млрд руб., в 2027 году — более 3,5 млрд руб. Для Нижегородской области финансирование предусмотрено только в 2026 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее правительство Нижегородской области планировало строить в поселке Новинки большой онкоцентр. Однако федеральные власти несколько лет не одобряли софинансирование на этот проект, а за свой счет областное правительство строить его не решилось.

В 2025 году региональное правительство озвучило планы строительства онкоцентра в рамках проекта «Город здоровья», который хотят реализовать совместно с Росатомом на базе областной больницы имени Семашко и существующего онкодиспансера.

Галина Шамберина