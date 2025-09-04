В Удмуртии введен режим повышенной готовности из-за переувлажнения почвы в период активной уборки урожая, сообщили в правительстве региона. Такое постановление подписал глава Удмуртии Александр Бречалов 3 сентября. При необходимости может быть объявлен режим ЧС.

«Оно (переувлажнение.— “Ъ-Удмуртия”) создает серьезные проблемы для сельскохозяйственных предприятий. Тяжелая техника не может эффективно работать на полях. Это задерживает уборку урожая. Кроме того, избыточная влага может привести к загниванию зерна, что снизит их качество и приведет к экономическим потерям»,— говорится в сообщении.

Сейчас в районах определяются площади пострадавших посевов, добавил заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов. Если потребуется, то будет объявлен режим ЧС. «Это позволит аграриям, застраховавшим свои посевы, обратиться за получением выплат, а также освободит сельхозпроизводителей от некоторых обязательств по урожайности в рамках субсидирования»,— рассказал господин Габдрахманов.

Сейчас в регионе убрано 45% площади зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено 132 тыс. га и получено 428 тыс. т зерна. Средняя урожайность с 1 га — 32 ца. «В этом сезоне аграрии отмечают хорошую урожайность, однако сейчас высказывают опасения, что из-за плохой погоды не смогут провести уборку в срок. А это чревато потерями в количестве и качестве полученного зерна»,— говорится в сообщении.

Напомним, по данным Удмуртстата, посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Удмуртии сократились на 5% год к году, до 322,9 тыс. га этой весной. Посевные площади кормовых культур уменьшились за указанный период на 1,8%, до 505,6 га.

В целом посевные площади составили 875,9 тыс. га. 79% из них обеспечили сельскохозяйственные организации, 16,2% — фермерские хозяйства и ИП, остальное — хозяйства населения.