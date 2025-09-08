Осужденному за взятку бывшему замглавы самарского минздрава добавили срок за мошенничество

Кировский районный суд Самары вынес приговор по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования. Среди осужденных — бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, бывший заместитель главного врача областной больницы имени Середавина и два предпринимателя. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев

Фото: dcmz.tatarstan.ru

Суд установил, что в октябре 2021 года обвиняемые организовали закупки медоборудования, допуская к ним только две аффилированные компании. Это позволило заключить контракты на сумму более 17,1 млн рублей по завышенным ценам, что привело к ущербу в размере 9 млн руб.

Асланбек Майрамукаев уже был осужден в июле 2024 года за получение взятки. С учетом этого суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 45 млн рублей и запрету занимать должности в течение 6 лет. Бывшему заместителю главного врача и двум предпринимателям назначили наказание на срок от полутора лет до 1 года и 8 месяцев в колонии-поселении и колонии общего режима.

Ранее Асланбек Майрамукаев попросил отправить его в зону проведения спецоперации. Как пояснил «Ъ-Волга» защитник бывшего чиновника Тимофей Михеев, экс-замглавы областного минздрава обладает высокой физической подготовкой, моральной устойчивостью и значительным опытом в информационных технологиях, что, по мнению юриста, может быть полезно на СВО.

