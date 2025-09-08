Австралийка, отравившая грибами родственников бывшего мужа, получила пожизненный срок

Австралийку Эрин Паттерсон, которую СМИ называют «грибной убийцей», приговорили к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения не ранее чем через 33 года. Суд приговорил ее к трем пожизненным срокам за три убийства и к 25 годам тюрьмы за покушение на убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрин Паттерсон (слева)

Фото: AAP / Joel Carrett / Reuters Эрин Паттерсон (слева)

Фото: AAP / Joel Carrett / Reuters

В 2023 году Эрин Паттерсон пригласила на обед своего бывшего мужа Саймона, а также его родителей и сестру с мужем. Бывший муж от приглашения отказался, а его родственники пришли на обед. Эрин Паттерсон подала им говядину Веллингтон — как позже выяснилось, добавив в нее бледных поганок.

Родители Саймона Паттерсона и его сестра умерли от отравления, выжил только муж сестры. Сама Паттерсон не признала вину и утверждала, что случайно собрала бледные поганки вместе со съедобными грибами. Однако следствие и суд пришли к выводу, что она сознательно отравила родственников мужа.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Последняя семейная трапеза».

Яна Рождественская