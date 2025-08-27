Пьяный пассажир автобуса в Петербурге избил контролера и порвал его удостоверение

В девятом часу вечера 26 августа в автобусе маршрута №4 у дома 106 по Октябрьской набережной 20-летний пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 52-летнего контролера и порвал его служебное удостоверение после просьбы оплатить проезд, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Потерпевший отказался от медицинской помощи и написал на обидчика заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двое пассажиров автобуса №119 избили контролера на Ивановской улице.

Андрей Маркелов