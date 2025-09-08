Стрелок ВСУ стал фигурантом дела о терроризме в Курской области

Главное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении стрелка воинской части А-7400, входящей в состав 425-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Сурмы. Его заподозрили в совершении террористических актов в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, пожизненное лишение свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года военный вместе с сослуживцами несколько раз пересекал границу России, имея при себе стрелковое оружие с боеприпасами, а также ручные гранаты. Правоохранители считают, что Максим Сурма применял их против мирных жителей и использовал при обстреле гражданской инфраструктуры Суджанского района Курской области. Российские военнослужащие задержали стрелка вблизи села Николаево-Дарьино и передали его следствию.

Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном.

В конце августа силовики заподозрили солдата ВСУ в терроризме в селе Малая Локня Курской области.

Кабира Гасанова