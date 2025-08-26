Солдата ВСУ заподозрили в терроризме в Курской области

Главное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении старшего солдата 17-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины Романа Петровского. Его заподозрили в совершении террористического акта в селе Малая Локня Курской области (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с января по март 2025 года вооруженный автоматом и гранатами Роман Петровский вместе с сослуживцами несколько раз пересекал границу России на боевой машине. Находясь в селе Малая Локня Суджанского района, он мешал эвакуации населения, угрожал мирным жителям оружием, а также оборудовал наблюдательно-огневые позиции и отслеживал перемещение ВС РФ. Российские военнослужащие задержали старшего солдата и передали его следствию.

В середине августа суд приговорил украинского стрелка к 17 годам по делу о теракте в Курской области.

Кабира Гасанова