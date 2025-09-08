В Курской области срывается срок ремонта поврежденных ВСУ домов

Подрядчики не успевают закончить восстановление поврежденных ударами ВСУ домов в Курской области в необходимые сроки. Об этом стало известно из обсуждения на заседании регионального правительства.

Как сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Чепик, подрядчик, который восстанавливает дом № 1 на улице Веспремской в областном центре, готов завершить работы 15 октября, но этот срок не устраивает региональные власти. «Есть все возможности завершить ремонтно-восстановительные работы и сдать квартиры гражданам до 25 сентября»,— считает господин Чепик.

«Меня и этот срок не устраивает, — возразил врио губернатора Александр Хинштейн. — Я был на этом объекте в августе. Тогда и подрядчики, и минстрой, и минвосстановления нам говорили, что люди смогут начинать туда заезжать 15 сентября, а 15 октября будет полностью завершен ремонт объекта».

Врио губернатора поручил контролировать ремонт в ручном режиме и сообщил, что в ближайшие дни посетит место работ.

По словам Александра Чепика, степень готовности домов № 55б на Союзной и 55а на Республиканской улицах Курска «достаточно высокая». «Все демонтажные работы выполнены, идет восстановление, начата отделка. Если подрядчик усилится, работы вполне реально завершить к 25 сентября, хотя изначально минвосстановления говорил о других сроках»,— отметил он.

Александр Хинштейн поручил создать постоянно действующий штаб, который будет координировать работу по восстановлению курских многоэтажек.

Во Льгове, по словам господина Чепика, демонтаж и восстановление наружных стен дома № 39 на улице Кала Либкнехта выполнены на 100%. Кроме того, на 60% завершено восстановление межквартирных перегородок, на 70% — кровли. Подрядчик обещает все закончить до 1 ноября.

«Я понимаю, что ждать до этого времени нет возможности, необходимо максимально ускориться»,— высказал мнение врио первого заместителя губернатора и рассказал о ремонте дома № 5 на улице Автозаводской, а также 87 и 87а на Розы Люксембург в Рыльске, которые недавно посещал. По его словам, подрядчик жалуется на регулярные обстрелы, из-за которых стройку покидают команды из других регионов.

«Но хочу сказать, что там слабый контроль со стороны минвосстановления, — раскритиковал он ведомство Елены Атановой.— На Розы Люксембург второй этаж упал на первый — необходимо было найти конструктивное решение: на это ушло два месяца. Люди жалуются и говорят, что пока я не приехал, подрядчика не было на месте. Я оцениваю объем работы в один месяц. Подрядчику необходимо усиливаться. Минвосстановления предлагаю в течение одной недели принять решение по домам на Розы Люксембург — или подрядчик усиливается и заводит на объекты 40 человек, или его надо менять».

Врио министра восстановления и развития приграничья не смогла ответить на критику из-за плохой связи.

«Коллеги, мне стыдно перед людьми. Они и так оказались в трудной ситуации. А мы называем сроки, а потом находим объяснения, почему они не исполняются: контроль ослаблен, подрядчик не справляется и т.д. Если надо, чтобы я регулярно выезжал на объекты, значит, буду выезжать. Так дело дальше не пойдет»,— подвел итог услышанному Александр Хинштейн.

Как сообщил Александр Чепик, кроме названных многоэтажек, в области восстанавливают после украинских атак 19 частных домов.

Юрий Голубь