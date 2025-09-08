Так выглядит болезнь

Ученые МФТИ научили нейросеть строить детальную карту пораженных и здоровых клеток тканей сердца по данным микроскопии. Компьютерная модель позволила им исследовать, как фиброз приводит к возникновению аритмии и как на этот процесс влияет препарат верапамил. Разработка поможет хирургам не только точно определить картину болезни пациента, но и правильно спланировать ход лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это не просто красивая картинка, в перспективе каждый такой “цифровой двойник” сердца может спасти десятки пациентов, страдающих от фиброза, от повторных операций и осложнений»,— подчеркивает Михаил Словицкий, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ.

Чтобы получить это изображение, ученые изучили сотни снимков тканей сердца с конфокального микроскопа и аннотированные гистологические данные пациентов с фибрилляцией предсердий, предоставленные ГКБ №23 им. И. В. Давыдовского и ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. На их основе они создали алгоритм, который обнаруживает малейшие изменения в клетках и точно восстанавливает расположение фиброзных волокон каждого пациента.

«Розовым цветом здесь показаны кардиомиоциты — здоровые клетки соединительной ткани, отвечающие за проведение электрических импульсов, желтым — коллагеновые волокна, а синим — пораженные фиброзом клетки, где нарушается проведение импульсов (фибробласты). Сейчас мы получили только первое тестовое изображение на основе микроскопии. В будущем мы планируем обучить ИИ строить такие карты на основе данных КТ, а затем и МРТ-снимков. Наш метод поможет видеть картину болезни с точностью, сопоставимой с гистологическим исследованием, но делать это безболезненно и неинвазивно»,— добавила Валерия Цвелая, заведующая лабораторией экспериментальной и клеточной медицины Института биофизики будущего МФТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детальная карта клеток тканей сердца. Розовые кардиомиоциты сердца, синие клетки - поражены фиброзом, желтые - соединительная ткань.

Фото: МФТИ Детальная карта клеток тканей сердца. Розовые кардиомиоциты сердца, синие клетки - поражены фиброзом, желтые - соединительная ткань.

Фото: МФТИ

Такую «виртуальную копию» ткани предсердия хирург может использовать не только при планировании операций, но и как «черновик», на котором исследует воздействие тех или иных препаратов.

Миллионы людей во всем мире страдают от фибрилляции предсердий — разрастания рубцовой ткани, которая нарушает проведение электрических импульсов и приводит к аритмии. Главная сложность состоит в том, что у каждого пациента картина фиброза развивается по-своему. Чтобы определиться с тактикой лечения, хирургам необходимо ориентироваться в ней на клеточном уровне.

Компьютерная модель, которую разрабатывают ученые МФТИ, выполнит эту задачу. В новом исследовании с ее помощью уже удалось сравнить, как электрические импульсы распространяются в сердце при фиброзе, и проверить, как на этот процесс влияет препарат верапамил.

Оказалось, что сам по себе фиброз не всегда приводит к нарушениям ритма. Если электрические свойства клеток сердца остаются нормальными, участки фиброза не вызывают устойчивой аритмии. Опасна именно длительная фибрилляция: когда электрофизиология клеток меняется, фиброз становится «проводником» для хаотических электрических волн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель предсердия на основе изображения МРТ. (a) Размеченные вручную данные МРТ. (b) Трехмерная модель левого предсердия. (c) Модель предсердия воспроизводит картину фиброза, близкую к той, что наблюдается у пациентов (фиброз обозначен красным цветом, здоровая ткань — синим).

Фото: МФТИ Модель предсердия на основе изображения МРТ. (a) Размеченные вручную данные МРТ. (b) Трехмерная модель левого предсердия. (c) Модель предсердия воспроизводит картину фиброза, близкую к той, что наблюдается у пациентов (фиброз обозначен красным цветом, здоровая ткань — синим).

Фото: МФТИ

Важным открытием стало влияние верапамила. В модели с нормальной электрофизиологией сердца этот препарат, наоборот, повышал риск аритмии при наличии фиброза. Зато у пациентов с длительной фибрилляцией предсердий верапамил восстанавливал нормальное проведение импульсов, подавляя опасные циркулирующие волны возбуждения. Это еще раз доказывает, что те или иные препараты могут быть эффективны только в определенных случаях, и чтобы их использовать, необходимо знать точную картину болезни.

Новая технология — еще один шаг на пути к персонализированной кардиологии, когда хирурги смогут планировать операции с учетом особенностей строения сердечной ткани пациента и подбирать фармакотерапию на основе прогнозируемого моделью действия препаратов.

Подготовлено при поддержке МФТИ