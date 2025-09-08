«Аэрофлот» допускает выплату дивидендов за 2025 год

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) не исключает выплаты дивидендов по итогам 2025 года при достижении целевых показателей. Об этом сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

«Если выполним те цели, которые перед собой ставим, не исключаю такой возможности»,— сказал он журналистам на ВЭФ. Конкретные цели, которые нужно достичь, он не перечислил.

В июле акционеры «Аэрофлота» одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 5,27 руб. на акцию, общая сумма оценивалась в 20,952 млрд руб. До этого перевозчик не выплачивал дивиденды шесть лет. Чистая прибыль перевозчика по РСБУ в прошлом году составила 21,9 млн руб. против убытка 29,4 млн руб. годом ранее.