Германия продлила внешнее управление активами «Роснефти»

Германия еще на шесть месяцев, до 10 марта 2026 года, продлила трастовое управление местными «дочками» «Роснефти» — Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

«Причиной продления опеки является необходимость поддержания работы затронутых НПЗ для обеспечения бесперебойности поставок»,— сказано в сообщении министерства экономики и энергетики Германии.

В публикации также отмечается, что на долю Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей нефтепереработки Германии. Компания обеспечивает топливом Берлин и Бранденбург.

Правительство Германии передало «дочек» «Роснефти» под контроль Федерального сетевого агентства в сентябре 2022 года. Президент России Владимир Путин называл изъятие активов неприемлемым.