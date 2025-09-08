ФСБ показала видео задержания готовившего теракты в России азербайджанца

ФСБ России опубликовала видео с задержанием и допросом гражданина Азербайджана, который планировал теракты в Ставропольском крае по указанию украинских кураторов. На видеозаписи оперативники догоняют мужчину в одном из оживленных районов города, задерживают его и проводят обыск.

Задержанный признался, что приехал в Ставрополь в 2025 году с целью найти работу, но вскоре вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию «Национальный освободительный батальон Украины».

«Чтобы доказать свою верность, я записал присягу и провел разведку государственных объектов»,— заявил он в ходе допроса, кадры которого также опубликованы ФСБ. По словам мужчины, он по указанию кураторов приобретал компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств с намерением совершить теракты.