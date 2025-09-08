ФСБ: в Ессентуках за подготовку теракта задержан гражданин Азербайджана

ФСБ России задержала в Ставропольском крае гражданина Азербайджана. Спецслужба утверждает, что он состоял в украинской террористической организации и планировал совершить несколько взрывов.

В сообщении Центра общественных связей ведомства говорится, что для совершения теракта задержанный «провел детальную разведку» нескольких объектов. В их числе административные здания силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ессентуках и Ставрополе.

По данным спецслужбы, для изготовления взрывчатки мужчина приобрел прекурсоры и поражающие элементы и спрятал их в тайнике. ФСБ также указала, что задержанный ранее проходил службу в спецподразделения ВС Азербайджана.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК РФ). Задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.