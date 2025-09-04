Число пользователей Max превысило 30 млн

Число пользователей мессенджера Max превысило 30 млн, сообщили в пресс-службе компании. С момента запуска пользователи отправили более 1 млрд сообщений.

В пресс-службе отметили, что в конце августа — начале сентября количество звонков в Max резко увеличилось по сравнению с июлем, превысив 8 млн в день. Средняя продолжительность голосового вызова составляет около 9 минут, а групповые звонки — 58 минут.

В мессенджере насчитывается более 1,2 млн групповых чатов. Пользователи отправили более 3 млн видеокружков.