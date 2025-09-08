Управление самарским метро передадут на баланс области

Власти Самарской области намерены взять на свой баланс управление метрополитеном в региональной столице (в настоящее время он находится в муниципальном ведомстве). Речь идет о полном управлении объектом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев самарским СМИ.

По словам главы региона, соответствующее решение уже принято. Чиновники решают ряд имущественных вопросов, связанных с передачей самарского метрополитена на региональный уровень. При благополучном исходе передача объекта на уровень Самарской области произойдет уже с 1 января 2026 года.

В Самаре несколько лет продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В 2023 году силовики раскрыли преступную схему с махинацией с деньгами при строительстве объекта.

По обвинению в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий был задержан и арестован экс-глава регионального правительства Виктор Кудряшов (ч. 3 ст. 210: пп. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Также силовики задержали бывшего врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева и экс-министра управления финансами региона Андрея Прямилова. Кроме того, в преступлении обвинили еще одного бывшего главу областного минстроя Николая Плаксина, который в июле текущего года был осужден за превышение полномочий и служебный подлое при стройке культурно-досуговых центров в двух поселках Самарской области. Ленинский районный суд Самары приговорил экс-министра к четырем годам колонии общего режима.

Георгий Портнов