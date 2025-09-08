Пострадавшие от обстрелов белгородцы получили 25,3 млрд рублей на новое жилье

Власти Белгородской области перечислили 25,3 млрд руб. на спецсчета 4 552 жителей приграничных муниципалитетов, утративших жилье. Эти средства предусмотрены на покупку или строительство новой жилплощади. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В частности, 3, 9 тыс. семей уже стали владельцами новых домов и квартир. На стадии оформления права собственности находятся 146 семей, еще 462 — в процессе подбора для приобретения. Строительство четырех домов, предназначенных для пострадавших из-за обстрелов ВСУ, приостановлено в связи с оперативной обстановкой.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жители области получат еще 700 млн руб. на те же цели. Всего федеральный центр выделил региону 26,1 млрд руб. на новые дома для пострадавших граждан.

В середине августа белгородцам перечислили 850 млн руб. для строительства или покупки жилья.

