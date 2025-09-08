Свердловчан предупредили о сильных дождях 9 сентября

В Свердловской области 9 сентября прогнозируются сильные дожди, предупредили в региональном МЧС. Уральцам советуют закрыть окна и двери, а в частных домах очистить стоки от мусора. Автомобилистов просят не проезжать через затопленную дорогу, не объезжать лужи на высокой скорости (под водой могут быть ямы), соблюдать дистанцию и скоростной режим

По данным Уральского гидрометцентра, на территории Среднего Урала температура ночью опустится до +6°..+11°, днем будет +11°..+16°, облачно с прояснениями. Дождь будет кратковременным, сильный — местами на востоке региона. Ветер северный 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Напомним, на неделе в Свердловской области ожидаются дожди, похолодание и заморозки, в ее конце в регионе ожидается наступление «бабьего лета». На выходных температура поднимется до +19°.

Ирина Пичурина