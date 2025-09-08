Китайский ритейлер пытается создать конкурента лабубу

Китайский бюджетный ритейлер Miniso работает над созданием конкурента игрушки лабубу, выпсукаемой другой китайской компании — Pop Mart. В последнее время лабубу стала настоящим хитом продаж по всему миру.

Как пишет Financial Times, еще в прошлом году Miniso выпустила мягкую игрушку Wakuku. Она похожа на лабубу и также продается в закрытых коробках, так что покупатель не знает, какая именно из многих версий игрушки ему попадется. Однако до сих пор она не стала такой же популярной.

Теперь, как сообщает газета, Miniso подготовила специальную стратегию по созданию игрушек и наняла девять дизайнеров для разработки различных вариантов.

Эксперты, однако, предупреждают, что задача составить конкуренцию лабубу не из простых. «Повторить успех лабубу — непростая задача, разработка оригинальных персонажей такого рода требует времени, денег и немного удачи»,— считает основательница китайской маркетинговой консалтинговой компании Double V Consulting Миро Ли.

Как отмечают аналитики, китайский ритейлер Pop Mart, продающий лабубу, сам не был готов к тому, что игрушка станет настолько популярной. Акции компании за год подорожали почти на 500%, а ее капитализация достигла $49 млрд.

Яна Рождественская