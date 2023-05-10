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Пешеходный мост со смотровой площадкой открыли на Бору

На территории Борского Волгоречья открыли пешеходный мост со смотровой площадкой. Он объединил центр Бора с берегом реки Везлома, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Алюминиевая ассоциация

Фото: Алюминиевая ассоциация

Мост построили по проекту архитектурного бюро «Гора». Длина сооружения — 121,6 м, ширина чуть более трех метров. Пешеходный мост изготовлен с использованием алюминиевых конструкций. Отдельные детали изготовили на Красноярском металлургическом заводе, плиты — на Самарском металлургическом заводе.

Строительство моста анонсировали еще в 2020 году, тогда стоимость строительства оценивали в 130 млн руб. Во сколько точно обошлось сооружение, не уточняется.

Борское Волгоречье — рекреационная зона вблизи канатной дороги и Южного обхода города. Пешеходный мост планируется как смотровая площадка — часть его будет нависать над водой.

Анастасия Еремина

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