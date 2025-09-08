Внезапная тяга к искусству в Эрмитаже довела москвича до задержания

Уроженец Москвы в ночь на 7 сентября пытался пробраться в Государственный Эрмитаж. Любителя искусства остановила Росгвардия, сообщили в пресс-службе территориального органа по Северо-Западному федеральному округу.

Нарушитель общественного порядка в 3:30 пытался перелезть через закрытые ворота музея со стороны Шуваловского проезда. Несмотря на то, что ему это удалось, москвича задержали росгвардейцы и сотрудники службы безопасности Эрмитажа. Далее его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный был пьян.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вход в Эрмитаж вечером 7 сентября закрыли из-за угрозы минирования.

Татьяна Титаева