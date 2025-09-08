Удмуртия получит дополнительное финансирование для подготовки кадров в АПК

Удмуртия получит 475,8 млн руб. в 2025 году в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», сообщает пресс-служба главы региона. Из этой суммы 191,3 млн руб. выделено на подготовку кадров и 284,5 млн руб. дополнительного финансирования.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Дополнительное финансирование нам необходимо для завершения капитального ремонта двух агроклассов в Сигаевской и Ключевской школах, а также лекционного блока первого корпуса Удмуртского государственного аграрного университета», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, по данным на июль, свыше 1,8 тыс. сотрудников не хватает на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) Удмуртии, в первую очередь трактористов-машинистов, механизаторов, операторов машинного доения и животноводов.