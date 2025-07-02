Нехватка кадров на сельхозпредприятиях Удмуртии превысила 1,8 тысячи работников

По данным на июль, свыше 1,8 тыс. сотрудников не хватает на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) Удмуртии, в первую очередь трактористов-машинистов, механизаторов, операторов машинного доения и животноводов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Эти специалисты в нашем АПК — первые помощники. Нам хотелось бы, чтобы наша молодежь, окончившая учебные учреждения, возвращалась в село. Для этого мы прилагаем усилия. В республике реализуется комплекс мер поддержки молодых специалистов»,— рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Василий Муклин.

Одной из таких мер поддержки является единовременная выплата молодому специалисту в размере до 250 тыс. руб. Трактористы-машинисты и операторы получают 140 тыс. руб. За первое полугодие выплату получили 26 молодых работников на 3,8 млн руб. Всего в 2025 году запланировано выдать 27,7 млн руб.

Власти отметили, что региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии напрямую не оказывает мер поддержки студентам в виде стипендий или грантов. Ведомство субсидирует сельхозпредприятия, на которых работают практиканты. На это направление выделено 5,4 млн руб. На субсидии для покрытия расходов, связанных с целевым обучением студентов, выделено 440 тыс. руб. из федерального бюджета.

Среди прочего в 2025 году запланированы капитальный ремонт лекционного блока Удмуртского государственного аграрного университета, выплаты учителям агроклассов и преподавателям сельхознаук, реализация проектов по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности.