Из Челябинска в Саранск на тест-драйв отправили новый троллейбус «Синары»

Челябинский завод городского электрического транспорта отправил в Саранск на тестовую обкатку троллейбус «Синара-6254». Испытания продлятся два месяца, сообщает пресс-служба компании «Синара — городские машины».

Новый троллейбус уже прошел тестовые обкатки в Калуге, Туле и Нижнем Новгороде. Две единицы транспорта продолжают проходить испытания в Краснодаре и Оренбурге.

Троллейбус «Синара-6254» обладает автономным ходом, что позволяет ему проезжать участки без контактных сетей, продлевать маршрут и объезжать заторы. Салон вмещает до 90 пассажиров. В троллейбусе установлены анатомические сидения с антивандальным покрытием, системы климат-контроля, пожаротушения, навигации, автоинформирования и видеонаблюдения. В салоне также размещены USB-слоты для зарядки электронных устройств. Кроме того, троллейбус обладает функцией, которая позволяет ему наклоняться и регулировать уровень пола под высоту тротуара.

Ольга Воробьева