Признанный иноагентом Сахаровский центр не смог обжаловать ликвидацию

Конституционный суд (КС) отказался рассматривать жалобу бывшего директора Сахаровского центра (признан в РФ иностранным агентом) Сергея Лукашевского (признан в РФ иноагентом) на ликвидацию организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на определение суда.

Мосгорсуд ликвидировал организацию в 2023 году. По версии Минюста, центр в том числе нарушил принцип территориальной сферы деятельности, проводя мероприятия за пределами Москвы. Также ведомство утверждало, что организация публиковала на своем сайте видео без маркировки иноагента и допустила нарушения в учредительных документах.

Заявитель пытался оспорить ст. 14 и 44 закона «Об общественных объединениях» (о территориальной сфере деятельности и об основаниях для прекращения работы НКО). Господин Лукашевский (признан в РФ иноагентом) заявил, что применение нормы о территориях нарушает право на свободу объединений и ограничивает гражданскую активность.

КС решил, что обжалуемые положения не нарушают Конституцию. Инстанция считает, что вопрос об обоснованности ликвидации центра относится к компетенции судов общей юрисдикции.

