Лавров встретится с Додиком в Москве 9 сентября

9 сентября глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

«Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах»,— говорится в пресс-релизе МИД РФ.

4 сентября Милорад Додик написал в соцсети X, что Республика Сербская может объявить независимость в ответ на давление. По его словам, в республике твердо намерены принять решение о провозглашении независимости в случае необходимости. Ранее господин Додик заявил, что намерен в скором времени дважды побывать в России, чтобы провести «встречи с влиятельными людьми». В октябре он собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. «Попрошу российских друзей поддержать нас в проведении референдума и в обретении независимости»,— говорил лидер Республики Сербской.

ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал президентский мандат Милорада Додика на основании решения суда страны, который запретил ему заниматься политикой в течение шести лет. В Республике Сербской с этим решением не согласны. В августе Милорад Додик инициировал проведение в Республике Сербской референдума о своем президентстве и воспользовался предусмотренной боснийскими законами возможностью заменить год тюрьмы денежным штрафом в размере €18 700.

Анастасия Домбицкая