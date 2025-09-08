В онлайн-продажах «М.Видео-Эльдорадо» доля своего маркетплейса достигла 10%

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» сообщил, что по итогам августа доля собственного маркетплейса компании в структуре онлайн-продаж впервые достигла 10%.

В сообщении ритейлера указано, что средний чек на маркетплейсе в августе составил 20,4 тыс. руб. (+50% год к году). Общий объем онлайн-продаж по итогам первого полугодия составил 170 млрд руб., а их доля увеличилась до 78% с 73% в августе прошлого года.

Как уточнила компания, за прошлый месяц на маркетплейсе «М.Видео-Эльдорадо» резко выросли продажи крупной бытовой техники — стиральных машин (+133%), плит (+71%), холодильников (+64%). Количество проданных товаров ритейлер не назвал.

