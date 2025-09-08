Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медведев возложил на Финляндию ответственность за начало Второй мировой войны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия, будучи сателлитом нацистской Германии, несет равную ответственность с ней за развязывание Второй мировой войны.

«Финляндия как сателлит Гитлера, напавший на СССР, несет точно такую же ответственность за развязывание войны, все ужасы и страдания нашего населения, как и фашистская Германия»,— пишет Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

Он напомнил, что уголовная ответственность за геноцид и военные преступления не имеет срока давности, и время совершения этих преступлений не влияет на их квалификацию как преступлений против человечности.

В колонке зампред Совбеза также утверждает, что после вступления в НАТО Финляндия встала на путь подготовки к войне с Россией. По его словам, «в непосредственной близости от границы с Россией» создается штабная структура сухопутных сил НАТО в Лапландии.

