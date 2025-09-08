Лавров: Трамп понимает необходимость урегулирования конфликта на Украине

Действующее американское правительство понимает необходимость урегулирования кризиса на Украине с учетом национальных интересов всех сторон. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это, кстати сказать очень ярко показали переговоры на Аляске между президентами Путиным и Трампом»,— сказал господин Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО. Министр отметил, что администрация господина Трампа отличается от предыдущих, включая период правления Джо Байдена, а также от многих европейских лидеров. «Они не только готовы слушать, но и слышать»,— подчеркнул Сергей Лавров.

По его словам, разговоры в Анкоридже показали, что Трамп и его команда понимают важность решения всех вопросов, включая кризис на Украине, с учетом законных национальных интересов всех участников. Министр также подчеркнул необходимость устранения первопричин возникновения кризиса на Украине.