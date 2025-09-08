ФК «Ижевск» одержал победу в выездном матче в Мордовии

6 сентября футбольный клуб (ФК) «Ижевск» одержал победу над командой «ЛАТО» со счетом 2:0 в рамках Чемпионата МФС «Приволжье». Как сообщает пресс-служба ижевской команды, матч прошел в поселке Комсомольский в Мордовии.

Напомним, 3 сентября ФК «Ижевск» одержал победу над саранским ФК «Шумбрат» в ответном матче полуфинала Кубка ПФО, завершив встречу со счетом 4:0. По итогам двух матчей ижевская команда вышла в финал турнира.