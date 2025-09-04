ФК «Ижевск» прошел в финал Кубка ПФО

3 сентября ФК «Ижевск» одержал победу над саранским ФК «Шумбрат» в ответном матче полуфинала Кубка ПФО, завершив встречу со счетом 4:0. Об этом сообщила пресс-служба команды из Удмуртии. По итогам двух матчей ижевская команда вышла в финал турнира.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В решающем матче ФК «Ижевск» встретится с командой «БоМиК» из Цивильска. Финальные матчи состоятся 17 и 24 сентября.

Напомним, футбольный клуб «Ижевск» одержал победу в матче второго круга Чемпионата ПФО, обыграв ФК «Шумбрат» из Саранска. Игра завершилась со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе «Купол» 27 августа.