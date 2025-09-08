Прокуратура сочла незаконным сервисный сбор «Уральских авиалиний» в Жуковском

Свердловская транспортная прокуратура сообщила, что «Уральские авиалинии» незаконно взымали с пассажиров сервисный сбор в размере 500 руб. Плату брали в период с ноября 2024 года по август 2025 года за оформление ручной клади и багажа.

Ведомство провело проверку в ООО «Аэродром», представительстве авиакомпании в столичном аэропорту Жуковский. Прокуратура «принесла протест» на действия перевозчика. В результате акт, предусматривающий сервисный сбор, был отменен, сказано в пресс-релизе ведомства. «Уральские авиалинии» пока никак не комментировали информацию.

В апреле транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров в аэропорту Сочи. Агентство, представляющее «Уральские авиалинии», с января требовало с клиентов сервисный платеж в размере 600 руб. за оформление всех дополнительных сервисов, в том числе за регистрацию ручной клади и багажа.