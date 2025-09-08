«Яндекс Такси» обсудила закупку локализованных Lada у АвтоВАЗа

Представители «Яндекс (MOEX: YDEX) Такси» посетили завод АвтоВАЗ в Тольятти, чтобы обсудить закупку автомобилей Lada в преддверии вступления в силу закона о требованиях к уровню локализации машин в такси. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя в Telegram-канале.

Помимо планов по производству и закупкам компании обсудили участие в совместных программах поддержки таксопарков. «Стороны отметили важность координации усилий для развития национального автопрома и поддержки отрасли такси в переходный период»,— сказано в пресс-релизе.

В июне председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова направила письма парламентариям и членам правительства с предложением принять госстандарт для машин, задействованных в пассажирских легковых перевозках. Как писал «Ъ», перевозчики считают, что с принятием закона автопроизводители могут перейти к принципу «покупай, что дают».

Подробнее о требованиях участников отрасли — в материале «Правила пересадки».