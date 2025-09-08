Торатау стал глобальным геопарком ЮНЕСКО

Совет ЮНЕСКО включил геопарк Торатау в перечень глобальных геопарков, написал в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, за такое решение единогласно проголосовал Совет ЮНЕСКО, заседание которого прошло в выходные в Чили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Айрат Шарафутдинов, Коммерсантъ Фото: Айрат Шарафутдинов, Коммерсантъ

Геопарк Торатау был учрежден в конце 2018 года, а в начале 2021 года республика подала заявку на его включение в список ЮНЕСКО. С оценочной миссией от международной организации в Башкирию приехали эксперты из Ирландии и Испании.

Площадь геопарка составляет 3,3 тыс. кв. м и охватывает территории Ишимбайского, Стерлитамакского и Гафурийского районов.

Список «Глобальные геопарки ЮНЕСКО» включает в себя более 200 наименований из 50 стран. Как следует из описания программы на сайте организации, задачами глобальной сети являются сохранение геологического и культурного наследия территории, на которой расположены такие объекты. До Торатау единственным российским геопарком в этом перечне был Янган-Тау, тоже расположенный в Башкирии.

Майя Иванова