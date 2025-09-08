Рейс Екатеринбург — Анталья вынужденно сел в Казахстане

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Екатеринбурга в Анталью (Турция), совершил посадку на запасном аэродроме в Атырау (Казахстан) по технической причине, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Казахстане приземлился самолет, который выполнял полет по рейсу ZF-839. Для того, чтобы уральцы смогли вылететь в Турцию, в Атырау направят резервное судно — лайнер должен вылететь из Москвы в 11:30 (мск). Ожидающим продолжения рейса пассажирам в терминале аэропорта Атырау предоставили напитки и горячее питание.

О времени вылета компания сообщит дополнительно.

Напомним, в мае самолет авиакомпании Nordwind Airlines, совершавший рейс по маршруту Екатеринбург — Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Актобе в Казахстане. Одной из пассажирок в полете стало плохо, однако еще до приземления она скончалась.

Ирина Пичурина