Число погибших при теракте в Иерусалиме выросло до пяти

В больнице умер один из пострадавших при нападении на автобус в Иерусалиме. Общее число жертв выросло до пяти человек, пишет The Times of Israel.

Еще как минимум семь человек находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Травмы еще троих пострадавших оцениваются как легкие, уточняет издание.

Нападение произошло сегодня утром. Двое вооруженных мужчин зашли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам. Оба нападавших были ликвидированы военнослужащим ЦАХАЛа. Сообщалось о 15 пострадавших.