При обстреле пассажирского автобуса в Иерусалиме погибли не менее 4 человек

Не менее четырех человек погибли при нападении вооруженных людей на автобус в Иерусалиме. Еще пять пострадавших в критическом состоянии, также пятеро — в тяжелом состоянии. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные национальной службы неотложной медицинской помощи, передает AP. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Как пишет Newsru Israel, двое террористов были ликвидированы военнослужащим ЦАХАЛа, оказавшимся на месте происшествия. Там же был найден подозрительный предмет, его проверяют на наличие взрывчатых веществ.