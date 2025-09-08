Кремль отслеживает заявления США о готовности ввести антироссийские санкции

Кремль принимает во внимание заявления американских чиновников по антироссийским санкциям, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никакие санкции не могут заставить Россию изменить свою позицию.

«Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям. — "Ъ"),— сказал господин Песков. — Мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений».

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать старт второму этапу санкций против России из-за конфликта на Украине. До этого он отмечал, что у него остаются в запасе «фаза два и фаза три» против Москвы на случай, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут затягиваться. Министр финансов США Скотт Бессент на прошлой неделе также говорил, что США открыты к сотрудничеству со странами Евросоюза для введения санкций в отношении партнеров РФ.

С 27 августа действуют американские пошлины на товары из Индии в размере 50%. США ввели их за покупку российской нефти. На пресс-конференции Дональд Трамп сказал, что «это очень высокие тарифы».

Анастасия Домбицкая