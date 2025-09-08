В Ярославль возвращается тепло

В Ярославле на текущей неделе температура воздуха не опустится ниже +20°С. Такой прогноз дает гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Понедельник, 8 сентября, станет самым теплым днем недели: на улице будет солнечно и +24°С. Во вторник и среду столбики термометров покажут +21°С, прогнозируется облачная погода с прояснениями.

В четверг, 11 сентября, малооблачно при +22°С. С пятницы до воскресенья включительно температура воздуха будет повышаться — с +20 до +22°С.

По ночам ожидается прохладная погода без осадков — +7…+9°С.

Алла Чижова