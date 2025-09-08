Власти Курской области установят побратимские связи с одним из городов КНДР

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что власти региона начали работу над установлением побратимских связей с одним из городов КНДР. О каком городе идет речь — он не уточнил.

«Соответствующие предложения из МИД России мы получили, сейчас также это начнем отрабатывать. Рассчитываю, что депутаты Курского городского собрания эту инициативу поддержат»,— сказал господин Хинштейн на заседании областного правительства.

Врио зампредседателя правительства Левон Осипов добавил, что ведутся также переговоры о побратимстве Курска с административным центром китайской провинции Ляонин — городом Шэньян. По его словам, сейчас областное правительство изучает опыт аналогичных соглашений между городами, чтобы применить их опыт к Курской области.

Полина Мотызлевская